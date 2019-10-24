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رسالة مؤثرة من مدرب الأهلي لمحمد محمود

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
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محمد محمود
محمد محمود
علي نبوي
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وجه سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى محمد محمود لاعب الفريق الأحمر وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.


وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد محمود إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة ٦ أشهر.


وكتب قمصان عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي والله الواحد قلبه موجوع عليك بس إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".


وكان محمد محمود قد غادر مران الأهلي أمس بعد شعوره بآلام في الركبة خلال التقسيمة التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.


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