Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل اثنين وإصابة 12 آخرين في حادث طريق بشانجهاى شرق الصين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون فى حادث طريق فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية، اليوم الخميس.

وقع الحادث فى الساعة 09:25 صباحا (01:25 بتوقيت جرينتش) فى منطقة بوتو.

ويعتقد أن أحد سكان شانجهاي البالغ من العمر 63 عامًا يقف وراء الحادث. ومع ذلك، لم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى بشأنه أثناء التحقيق في الحادث.

لا تستبعد السلطات أن القيادة تحت النفوذ قد تسببت في الحادث.

وفي وقتًا سابقًا من هذا الشهر، أعلنت سلطات مقاطعة جيانغسو شرقي الصين يوم الجمعة 11 أكتوبر مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين بعد انهيار جسر على طريق سريع في المقاطعة، ما أدى إلى تحطم ثلاث سيارات، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت السلطات في بيان، أن التحقيق الأولي أظهر أن إحدى السيارات التي كانت متوقفة تحت الجسر وقت الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 6:10 مساء الخميس بالتوقيت المحلي في قسم الطريق السريع الوطني 312 في مدينة ووشي، لم يكن بداخلها أحد، بينما قتل الأشخاص الثلاثة في السيارتين الأخريين.

وأضافت السلطات، أنه كانت هناك أيضا خمس مركبات أخرى تسير على الجسر عند حدوث الانهيار، بواقع ثلاث سيارات ركاب وشاحنتين، إلا أن جدران الحماية على الجسر حالت دون سقوط المركبات، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتابعت سلطات المقاطعة، أنه وفقا لعمال الإنقاذ والخبراء من وزارة النقل في موقع الحادث، فإن انهيار الجسر كان سببه المركبات المحملة بأحمال كبيرة.

كما لقى 36 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون فى حادث طريق بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، يوم الأحد 29 سبتمبر وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ووقع الحادث عندما اصطدمت حافلة تقل 69 شخصا بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص على طريق شانجهاى - نانجينغ السريع، وفق ما ذكره فريق الانقاذ.

وأظهر تحقيق أولي أن الحادث نتج عن مشكلة في إطارات الحافلة، فيما يجري مزيد من التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وفي سياق منفصل، قالت الحكومة المحلية، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، إنه وقع انفجار في مصنع للكيماويات بجنوب الصين، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في أحدث سلسلة من هذه الحوادث.

وأوصحت خدمة الانقاذ في حالات الطوارئ في جوانجشي على مدونتها الرسمية، أن التحقيق جاري في الحادث، الذي وقع صباح اليوم في مصنع الباكليت البلاستيكي الشائع الاستخدام.

تسببت حوادث مماثلة في الأشهر الأخيرة في مقتل العشرات من الصينيين، على الرغم من محاولة لتعزيز السلامة ومكافحة الفساد، الذي يسهل ذلك.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

شانجهاي حوادث الطرق في الصين بكين الصين

أخبار تهمك

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 12 ساعة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 7 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 8 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 31 شخصًا جراء انفجار بمنطقة صناعية فى الصين

مقتل وإصابة 11 شخصا فى انفجار بمصنع كربون شرقى الصين

عاجل.. إجلاء 4 آلاف شخص بسبب انفجار ضخم بالصين

عاجل.. مصرع وإصابة 12 شخصاً إثر انفجار مصنع بالصين

قتلى وجرحى بانفجار مصنع في الصين

مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء زلزال الصين

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status