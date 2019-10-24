مقتل اثنين وإصابة 12 آخرين في حادث طريق بشانجهاى شرق الصين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون فى حادث طريق فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية، اليوم الخميس.





وقع الحادث فى الساعة 09:25 صباحا (01:25 بتوقيت جرينتش) فى منطقة بوتو.





ويعتقد أن أحد سكان شانجهاي البالغ من العمر 63 عامًا يقف وراء الحادث. ومع ذلك، لم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى بشأنه أثناء التحقيق في الحادث.





لا تستبعد السلطات أن القيادة تحت النفوذ قد تسببت في الحادث.





وفي وقتًا سابقًا من هذا الشهر، أعلنت سلطات مقاطعة جيانغسو شرقي الصين يوم الجمعة 11 أكتوبر مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين بعد انهيار جسر على طريق سريع في المقاطعة، ما أدى إلى تحطم ثلاث سيارات، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وذكرت السلطات في بيان، أن التحقيق الأولي أظهر أن إحدى السيارات التي كانت متوقفة تحت الجسر وقت الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 6:10 مساء الخميس بالتوقيت المحلي في قسم الطريق السريع الوطني 312 في مدينة ووشي، لم يكن بداخلها أحد، بينما قتل الأشخاص الثلاثة في السيارتين الأخريين.





وأضافت السلطات، أنه كانت هناك أيضا خمس مركبات أخرى تسير على الجسر عند حدوث الانهيار، بواقع ثلاث سيارات ركاب وشاحنتين، إلا أن جدران الحماية على الجسر حالت دون سقوط المركبات، ما أسفر عن إصابة شخصين.





وتابعت سلطات المقاطعة، أنه وفقا لعمال الإنقاذ والخبراء من وزارة النقل في موقع الحادث، فإن انهيار الجسر كان سببه المركبات المحملة بأحمال كبيرة.





كما لقى 36 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون فى حادث طريق بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، يوم الأحد 29 سبتمبر وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.





ووقع الحادث عندما اصطدمت حافلة تقل 69 شخصا بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص على طريق شانجهاى - نانجينغ السريع، وفق ما ذكره فريق الانقاذ.





وأظهر تحقيق أولي أن الحادث نتج عن مشكلة في إطارات الحافلة، فيما يجري مزيد من التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.





وفي سياق منفصل، قالت الحكومة المحلية، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، إنه وقع انفجار في مصنع للكيماويات بجنوب الصين، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في أحدث سلسلة من هذه الحوادث.





وأوصحت خدمة الانقاذ في حالات الطوارئ في جوانجشي على مدونتها الرسمية، أن التحقيق جاري في الحادث، الذي وقع صباح اليوم في مصنع الباكليت البلاستيكي الشائع الاستخدام.





تسببت حوادث مماثلة في الأشهر الأخيرة في مقتل العشرات من الصينيين، على الرغم من محاولة لتعزيز السلامة ومكافحة الفساد، الذي يسهل ذلك.







