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الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للعديد من الأسر بشبوة اليمنية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
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مساعدات إغاثية
مساعدات إغاثية
وكالات
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قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 40 طنا من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة للمساعدة في تطبيع حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

 

هيئة الهلال الأحمرالإماراتي وزعت 300 سلة غذائية على سكان منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فرداً الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا.

 

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني لدولة الإمارات، مبادرة إنسانية جديدة تستهدف كفالة 10 آلاف يتيم في 25 دولة حول العالم تحت شعار" كونوا أهلاً لهم" .

 

وستنفذ المبادرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة بالتعاون مع شركة "اتصالات" إلى جانب تسويق المبادرة لمدة ثلاث أيام في المراكز التجارية في الدولة حيث تتواجد فرق الهيئة والمتطوعون ابتداء من بعد غد الخميس وحتى السبت المقبل في عدد من المراكز في أبوظبي تشمل "ياس مول و أبو ظبي مول و مارينا مول و دلما مول و بوابة الشرق" وفي دبي، "دبي مول" و "إمارات مول" وفي العين "بوادي مول و جيمي مول".

 

وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن المتطوعون سيقومون بالتواصل المباشر مع زبائن وزوار المراكز التجارية وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها ومكانتها ودورها في العمل الخيري والإنساني بما يسهم في جذب المزيد من كفلاء الأيتام كما تقوم فرق الهيئة بدءاً من الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في أبو ظبي .

 

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الكلمات المفتاحية

مساعدات إغاثية اليمن الامارات

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