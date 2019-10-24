Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تفاصيل مشروع ضخم تنفذه روسيا بمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
Advertisements
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين
نعيم يوسف
Advertisements
كشف كريم العمدة، المحلل الاقتصادي، عن مشروع ضخم تقوم روسيا حاليا بتنفيذه في مصر، وهو مدينة صناعية تضم الصناعات الروسية المميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال "العمدة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إن العلاقات بين روسيا ومصر قديمة متجددة، حيث كانت قوية في فترة الخمسينات والستينات وتم إعادة إحياؤها مرة أخرى، وكانت روسيا شريك أساسي في تدريب جنود الجيش المصري، والنهضة الصناعية التي حدثت في الستينات، ومنها مصانع الحديد والصلب في حلوان.

وأضاف أنه فيما بعد انخفض الاهتمام الروسي، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد إحياء العلاقات بين البلدين مرة أخرى، وتعتبر المدينة الصناعية الروسية أو "مدينة الشمس"، في مصر، تعتبر باكورة التعاون بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، وستكون مدينة صناعية كبيرة، وسيكون بها خدمات لوجستية ومصانع للغزل والنسيج والاتصالات وصناعات الأدوية.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن المدينة ستضم الصناعات الروسية المميزة وسيتم إنتج هذه السلع للسوق المحلي والتصدير، وهناك دول أخرى تسعى لعمل مدن صناعية في مصر مثل الصين، والهند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مصانع قناة السويس روسيا

أخبار تهمك

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

20 شركة روسية تبدي اهتمامها بالمنطقة الصناعية شرقي بورسعيد

"مصر مهتمة بسرعة انتهاء المنطقة الصناعية الروسية".. رسائل السيسي لبوتين من قمة سوتشي

بتكلفة 7 مليارات دولار.. تعرف على تفاصيل "مدينة الشمس" الروسية في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status