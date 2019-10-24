خبر سار لأصحاب المعاشات من وزارة التضامن



وعلقت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن على العلاوات الخمس، وضمها للمعاشات، وقالت: "نحن في الوزارة ننفذ القانون فقط، والتمويل يأتي من وزارة المالية، ونحن لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات".



وتابعت وزيرة التضامن، أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.



وأضافت أن الوزارة تنفذ أحكام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهل أحكامه، معربة عن "كل التقدير والاحترام" لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أن وزارة المالية التي تسدد الزيادات إذا كانت هناك زيادات مستحقة.



وشددت على أن القانون الجديد لا يؤمن على الأجر الأساسي وإنما الأجر الشامل، وبالتالي فإنه "الناس هتشوف زيادة في المعاشات تدريجيًا".

كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المعاشات سوف تتحسن تدريجيا بعد تطبيق قانون الأجور الجديد، المقرر تطبيقه بدءا من شهر يناير المقبل، مشددة على أن سبب تدني المعاشات هو تدني الأجور الأساسية التي يتم التأمين بناء عليها، والقانون الجديد سيحل هذه المشكلة.