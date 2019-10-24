Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر سار لأصحاب المعاشات من وزارة التضامن

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
Advertisements
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
نعيم يوسف
Advertisements
كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المعاشات سوف تتحسن تدريجيا بعد تطبيق قانون الأجور الجديد، المقرر تطبيقه بدءا من شهر يناير المقبل، مشددة على أن سبب تدني المعاشات هو تدني الأجور الأساسية التي يتم التأمين بناء عليها، والقانون الجديد سيحل هذه المشكلة.

وعلقت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن على العلاوات الخمس، وضمها للمعاشات، وقالت: "نحن في الوزارة ننفذ القانون فقط، والتمويل يأتي من وزارة المالية، ونحن لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات".

وتابعت وزيرة التضامن، أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.

وأضافت أن الوزارة تنفذ أحكام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهل أحكامه، معربة عن "كل التقدير والاحترام" لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أن وزارة المالية التي تسدد الزيادات إذا كانت هناك زيادات مستحقة.

وشددت على أن القانون الجديد لا يؤمن على الأجر الأساسي وإنما الأجر الشامل، وبالتالي فإنه "الناس هتشوف زيادة في المعاشات تدريجيًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن صرف المعاشات المعاشات الأجور أخبار

أخبار تهمك

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 9 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

رسالة مؤثرة من مدرب الأهلي لمحمد محمود

منذ أقل من ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 6 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 13 ساعة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصباغ": حكم العلاوات الخمسة انتصار لأصحاب المعاشات

البدري فرغلي: اعتماد الصيغة التنفيذية لضم العلاوات الخمسة غدا

بعد توجيه السيسي.. "والي" تسحب استشكال "علاوات المعاشات"

عاجل.. مجلس الدولة يحسم الجدل حول "العلاوات الخمس"

الأجهزة الأمنية تطلب حضور مهندس مدني لاستخراج جثة ضحية الثراء السريع بالعياط

"التضامن": الدولة سترد أموال التأمينات بأقساط على مدار 50 عاما

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

08:44 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status