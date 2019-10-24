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كيف يستعد الأهلي خلال توقف الدوري المصري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
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الأهلي
الأهلي
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي مع مجلس الإدارة من أجل بحث ترتيبات المرحلة المقبلة قبل استئناف بطولة الدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.

 

واستقر الأهلي على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

 

ويلعب منتخب مصر مع  كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا فيما سيخوض المنتخب الأوليمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.

 

ويستمر معسكر الأهلي لمدة أسبوع في الإمارات يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين أمام العين وفريق إماراتي آخر.

 

 


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الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي الامارات

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