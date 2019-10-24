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هاني عازر: مصر عادت لمكانتها في أفريقيا مرة أخرى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
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هانى عازر
هانى عازر
نعيم يوسف
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عرضت قناة "TeN" الفضائية، تقريرًا يحمل اسم "مصر في قلب إفريقيا".. بوابة العالم للعبور إليها، يرصد علاقات مصر مع الدول الأفريقية والمشاريع التنموية التي تقودها، بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وقال الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن خط "القاهرة – كيب تاون"، إذا تم تنفيذه قد يستغرق 30 أو 40 عام، لافتا إلى أنه سيمر بعدة دول، والكثير من المناطق التي بها ثروات معدنية ويساهم في التجارة بين الدول الأفريقية.

وشدد "عازر" على أن الإمكانيات حاليا أصبحت كبيرة، ومصر وصلت إلى مرحلة عادت بها إلى مكانتها مرة أخرى في أفريقيا.

من جانبه، قال محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن سد تنزانيا الذي تتولى مصر إنشائه يعتبر من السدود التي تقع على نهر لا يغذي نهر النيل.
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