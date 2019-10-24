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شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
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هشام عبدالله
هشام عبدالله
نعيم يوسف
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عرضت قناة "Extra News" الفضائية، مقاطع فيديو تفضح الفنان الهارب هشام عبدالله، وتناقض مواقفه وتملقه للسلطات التركية بعد هروبه إلى اسطنبول.

وفي الفيديو الأول يظهر تناقض موقف "عبدالله"، حيث يعرض له تصريحات متناقضة أثناء وجود الإخوان في السلطة وبعدها.

وقال "عبدالله" في تصريحات له: إن "محمد مرسي ممكن يكون رئيس سوبر ماركت، أو رئيس شركة صغيرة كدة.. إنما مصر كبيرة أوي عليه هو وجماعته"، إلا أنه بعد هروبه للخارج قال: "لن ننسى أن محمد مرسي هو أول رئيس شرعي منتخب من خلال الصناديق والشعب المصري، وأول رئيس يفتح باب الحريات ويساند المظلوم".

كما عرضت القناة مقطع فيديو أخر يرصد سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منه، وتصريحاته عن احتجازه في أحد الأقسام في تركيا لمدة ثلاثة أيام هو وأولاده، حيث قال: "القسم كان يشرح القلب والمعاملة كانت تشرح القلب، وكانوا مستضيفيني أنا وولادي".
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