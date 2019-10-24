الخارجية تحتفل بـ"يوم الأمم المتحدة".. وشكري يلقي كلمة مهمة

تحتفل اليوم 24 أكتوبر، وزارة الخارجية المصرية، بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.





وأشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزارة، ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والانجليزية.





وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر فى الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.





ومن المقرر أن يُلقَى وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة بهذه المناسبة، على هامش تنظيم مكتب الأمم المتحدة فى مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة بالنادى الدبلوماسى تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام".



