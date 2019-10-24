Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية تحتفل بـ"يوم الأمم المتحدة".. وشكري يلقي كلمة مهمة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
Advertisements
الخارجية المصرية - أرشيفية
الخارجية المصرية - أرشيفية
Advertisements
تحتفل اليوم 24 أكتوبر، وزارة الخارجية المصرية، بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وأشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزارة، ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر فى الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 ومن المقرر أن يُلقَى وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة بهذه المناسبة، على هامش تنظيم مكتب الأمم المتحدة فى مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية لإحياء يوم الأمم المتحدة بالنادى الدبلوماسى تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الأمم المتحدة وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ

أخبار تهمك

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 12 ساعة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة

الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة بإضاءة المبني بحرف "U N"

الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة بدار الأوبرا المصرية (صور)

نشرة أخبار منتصف الليل.. "حقوق الإنسان" بالبرلمان تدين انتهاك كنيسة دير السلطان بالقدس

سامح شكري: الهدف الرئيسي لعمليات حفظ السلام هو ضمان تحقيق سلام مستدام في مناطق الصراعات

غدا.. "الخارجية" تحتفل بالمرأة في يوم "الدبلوماسية المصرية"

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status