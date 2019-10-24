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تعرف على أهم أمراض الصدر في فصل الشتاء.. ونصيحة هامة للوقاية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، إن أهم الأمراض الت تصيب الإنسان في فصل الشتاء هي نزلات البرد، والأنفلونزا، لافتا إلى أن الأعراض متشابهة، ولكن في الانفلونزا الأعراض أشد وقد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وأضاف "المغازي"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن "الإنفلونزا" تحتاج إلى الراحة وتناول سوائل كثيرة، ومسكنات ومضادات حيوية بعد استشارة الطبيب.

ولفت إلى أن الالتهاب الرئوي يحتاج إلى الحجز في المستشفى، وأيضا "الربو الشعبي"، الذي يزيد في فترة تغير الفصول وخاصة في فصل الشتاء.

ونصح الإنسان ألا ينتقل من مكان دافئ إلى أخر ساقع فجأة، لأن هذا يسبب جفاف الأنف، ويصبح الإنسان عرضة لقبول الفيروسات بسهولة، محذرا من التدخين لأنه العامل الرئيسي لكل الأمراض الصدرية.
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