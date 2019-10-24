تغييرات في تشكيل أرسنال ضد فيتوريا جيماريش

يستقبل أرسنال الإنجليزي نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي في ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة اليوروبا ليج.





موعد مباراة أرسنال





وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية، لندن





و جاء تشكيل أرسنال المتوقع كما يلي :





في حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز.

في خط الدفاع : هولدينج ، موستافي ، تييرني و هيكتور بيليرين.

في خط الوسط : توريرا ، داني سيبايوس ، ساكا ، مايتلاند نايلس و ويلوك.

في خط الهجوم : أليكساندر لاكازيت.





تصريحات مدرب أرسنال





وكان قد طلب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم من مشجعي المدفعجية منحه المزيد من الوقت لتنمية قدرة الفريق وإعادته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.





وقال إيمري أمس مباراة فريقه في الدوري الأوروبي مع فريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي: من الطبيعي أن تكون هناك لحظات مختلفة وصعبة تنتقد عملنا ووظيفتي، نحن بحاجة إلى قبول ذلك.





وأضاف: تركيزي في المباريات المقبلة سيكون التفكير في كيفية تحسين طريقتنا في التقدم، وعلينا أن نفكر كيف يمكننا ذلك، شيئا فشيء، التطور وتحقيق أهدافنا الفورية.





هدف إيمري والنادي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، وقال: هدفنا واضح بشأن المكان الذي نريد أن نصل إليه نحن في البداية، حقًا، أنا واثق جدا من اللاعبين، وفي عملنا، وفي استراتيجية النادي، وفي كل لاعب.





أوزيل يفتح نيران الانتقادات علي مدب الارسنال





وبعد فشله في مباراة الاثنين الماضي، تم انتقاد إيمري لرفضه المتكرر إشراك الألماني مسعود أوزيل.

ولم يشارك أوزيل أساسيا منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق شمال لندن، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.





ورفض إيمري رغم ذلك، التلميحات إلى أنه كان متحفظا بشكل مفرط حيث سجل آرسنال مرتين فقط في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وقال: قبل كل شيء أريد الاستمرار بأن أكون فريقا هجوميا، وأنا واثق بأنني سأحقق هذا التوازن.





وخيمت هزيمة آرسنال المخيبة للآمال أمام شيفيلد يونايتد بهدف دون رد يوم الاثنين على جماهير الفريق، بعدما تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، على بًعد 10 نقاط من ليفربول المتصدر.



