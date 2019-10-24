وزيرة التضامن: نسب الفقر كانت ستصل للضعف لولا برامج الحماية الاجتماعية



وتابعت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن العالم مر بثلاثة أزمات اقتصادية منذ عام 2008، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وهذا أثر على مصر.



وأضافت وزيرة التضامن، أن مصر تأثرت أيضا بفترة الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث تلاها سنوات من التباطؤ الاقتصادي، وانخفضت فيها عائدات السياحة والاستثمارات، ومرت مصر بأزمة طاقة طاحنة، جعلت الكثيرين لا يستثمرون، وهناك أزمة إقليمية كبيرة أدت إلى عودة الكثير من العمالة المصرية، مع قرارات الإصلاح الاقتصادي.



وتابعت أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر، ولكن نسبة الفقر كانت ستصل إلى ضعف الرقم الحالي لولا سياسات الحماية الاجتماعية، وبالتالي تم الحد من زيادة نسبة الفقر، والجميع غير راضي عن النسبة الحالية ولكن التصدي للفقر يكون بالعمل والاستثمار.





قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الدولة والوزارة كانت تتوقع وجود ارتفاع في معدلات الفقر، بسبب الإجراءات الاقتصادية وفترة التباطؤ الاقتصادي التي امتدت لسنوات.