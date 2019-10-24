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استشاري صدر يقدم نصائح لتعيش فصل الشتاء بدون أمراض (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، إنه لكي يمر الشتاء على الإنسان بلطف ودون أن يصاب بالأمراض عليه اتباع احتياطات وإرشادات حياة صحية سليمة بصفة عامة.

وأضاف "المغازي"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب على الإنسان الاهتمام بمناعة الجسم عن طريق التغذية السليمة، وتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على "فيتامين سي" مثل البرتقال والليمون.

وشدد استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، على ضرورة تناول غذاء متوازن به كل المكونات الغذائية، وأيضا يجب الحرص على التهوية السليمة، والاهتمام بساعات النوم، وممارسة الرياضة، وغسيل الأيدي باستمرار وطريقة سليمة تتراوح في كل مرة ما بين 15 إلى 20 ثانية، مشددًا على أن هذه النصائح هامة جدا للصيف والشتاء على حد سواء.

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الكلمات المفتاحية

فصل الشتاء توك شو أمراض أخبار

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