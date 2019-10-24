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صاحب أشهر صورة في الأمطار: "زهقت وطلعت سيجارة ودخنتها"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:50 ص
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هود الرفاعي
هود الرفاعي
نعيم يوسف
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قال "عم هود الرفاعي"، صاحب أشهر صورة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء هطول الأمطار، والتي يظهر فيها وهو يدخن سيجارة وسط بركة من المياه، إنه كان يركب "موتوسيكل" خلف صديق له، وكان ارتفاع المياة يصل إلى 80 سنتيمتر.

وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد: "زهقت وطلعت سيجارة ودخنتها وأنا قاعد القعدة دي".

وتابع: "معرفش مين اللي صورني.. ومعرفش إن الصورة انتشرت غير اليوم"، لافتا إلى أنه في حياته رجل هادئ الطباع.

وتعرضت مصر خلال اليومين الماضيين لموجة من الطقس المتقلب حيث هطلت الأمطار بغزارة على بعض مناطق الجمهورية، لدرجة وصلت أكبر من المتوقع في بعض مناطق القاهرة، ما أدى إلى تعطيل عمل المدارس يوم الأربعاء.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الموجة قد تتعرض لها البلاد مرة أخرى، محذرا المواطنين توخي الحذر والتزام المنزل قدر الإمكان.
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