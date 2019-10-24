تعرف على موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفربليت
وتأهل فريق ريفر
بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته
أمام غريمه ومواطنه بوكا جونيورز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب
الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
واستفاد ريفر بليت
من فوزه على بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، ليتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس
للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
سجل هدف بوكا جونيورز والمباراة الوحيد اللاعب يان هورتادو في الدقيقة 80، ولكنه لم يكن كافيا لعبور فريقه للدور النهائي.
موعد نهائي كأس ليبرتادوريس
ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 23 من نوفمبر المقبل وفي تمام العاشرة والنصف مساءً
بتوقيت القاهرة.
يذكر أن ريفر بليت هو صاحب التتويج الأخير باللقب حيث حسمه علي حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز، في السوبر كلاسيكو .