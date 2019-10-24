تعرف على موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفربليت

يلاقي فريق فلامنجو البرازيلي نظيره ريفربليت الأرجنتيني في نهائي كأس الليبرتادوريـس في نهاية شهر نوفمبر المقبل.





ووصل فلامنجو إلي النهائي عقب التغلب علي مواطنه جريمو بورتو، بينما تخطي ريفربليت مواطنه أيضاً بوكا جونيورز.





فلامينجو يتأهل للنهائي





وكان قد حقق فريق فلامنجو البرازيلي فوزاً ساحقاً علي مواطنه جريمو بورتو بخماسية دون رد لحساب إياب نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.





ودون برونو هنريكي الهدف الاول لفلامينجو في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، فيما أضاف جابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، وعاد اللاعب نفسة ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.





وسجل بابلو ماري الهدف الرابع في الدقيقة 67، وإختتم روريجو كايو خماسية فلامنجو في الدقيقة 71 من عمر المواجهة .





وبهذا الفوز يكون مجموع اللقائين الذهاب والاياب 6 أهداف مقابل هدف واحيد، حيث إنتهت مباراة الذهاب بهدف في كل شبكة





ريفر بليت يطيح ببوكا جونيورز ويصل نهائي ليبرتادوريس