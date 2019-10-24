Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ إعلام: "بي بي سي" فقدت 19% من مصداقيتها داخل المجتمع البريطاني هذا العام فقط

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
Advertisements
قال الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تأثير وسائل الإعلام لم يعد قويا كما كان في السابق، وامتلاك وسائل الإعلام ليس دليلا على قوة تأثيره.

وأضاف "ندا"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه وفقا للدراسات فإن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقدت 19% من مصداقيتها داخل المجتمع البريطاني هذا العام فقط، كوسيلة إعلام إخبارية، وبدأوا ينظرون إلييها على أنها متحيزة، وتم رفع العديد من القضايا ضدها لأنها متحيزة.

وتابع أن كثير من الدراسات وجدت أنه لا يوجد توازن في عرض وجهات النظر في بعض القضايا داخل بريطانيا نفسها، وحتى في الولايات المتحدة فإن 55% من الشعب يرون أنها وسيلة ليست ذات مصداقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الاذاعة البريطانية توك شو بي بي سي الاخوان المسلمين أخبار

أخبار تهمك

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 6 ساعات

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 10 ساعة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 3 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 6 ساعات

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل اليوم الأول من مؤتمر القاهرة للإعلام (صور)

"محمد المرسي": التعتيم الإخباري يُفقد الوسائل الإعلامية الوطنية مصداقيتها

عميد "إعلام أكتوبر": يجب مراعاة القيم المجتمعية في الإعلانات

حزب الحرية المصري: "بي بي سي" فقدت مصداقيتها بعد دفاعها عن الإرهاب

أكاديمية البحث العلمي توافق على إصدار مجلة علمية لقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status