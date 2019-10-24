أستاذ إعلام: "بي بي سي" فقدت 19% من مصداقيتها داخل المجتمع البريطاني هذا العام فقط



وأضاف "ندا"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه وفقا للدراسات فإن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقدت 19% من مصداقيتها داخل المجتمع البريطاني هذا العام فقط، كوسيلة إعلام إخبارية، وبدأوا ينظرون إلييها على أنها متحيزة، وتم رفع العديد من القضايا ضدها لأنها متحيزة.



وتابع أن كثير من الدراسات وجدت أنه لا يوجد توازن في عرض وجهات النظر في بعض القضايا داخل بريطانيا نفسها، وحتى في الولايات المتحدة فإن 55% من الشعب يرون أنها وسيلة ليست ذات مصداقية.

قال الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تأثير وسائل الإعلام لم يعد قويا كما كان في السابق، وامتلاك وسائل الإعلام ليس دليلا على قوة تأثيره.