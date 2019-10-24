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علي خطي "الزوج الحنين رزق".. ظافر العابدين من "فارس" عروس بيروت لفارس احلام الفتيات!

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
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ظافر عابدين
ظافر عابدين
يارا أحمد
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بكلم زوجتي من ثلاث لأربع مرات في اليوم" هكذا تحدث الفنان ظافر العابدين، للمرة الأولي عن علاقته مع زوجته خلال لقاءه الأخير مع الإعلامية لميس الحديدي وأثار الجدل بهذه التصريحات.

حيث قال انه في الوقت الذي يعاني فيه من ازدحام جدول عمله، خصوصًا أنه يحضر لعملين سينمائيين وسفره الدائم، لكنه يشعر بأنه رومانسي ويتواصل مع زوجته حوالى 3-4 مرات في اليوم، ويهتم بأخبارها اليومية، وما تفعله كل يوم.


واضاف انه دائماً ما يحاول ان يحافظ على هذا التواصل مع زوجته، والذي يعتبره أساسيا في العلاقة، ومن جانبه الرومانسي.

وهو ما جعل الفتيات علي مواقع التواصل الاجتماعي يضعوه في خانة "فارس الاحلام" وخاصة بعد نجاحه في شخصية "فارس" بمسلسل عروس بيروت مؤخرا.


ويعرض لظافر العابدين حاليا مسلسل "عروس بيروت" على قناة "MBC4"، حيث بدأ عرض المسلسل في 1 سبتمبر الجاري.


أوقات عرضه

 
يعرض على "MBC4"،  في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 
وكانت حلقات المسلسل التي تُعرض على قناةmbc4 الفضائية من الأحد إلى الخميس، تشهد يوميًا تشويقًا وتصاعدًا في الأحداث تستحوذ على اهتمام الجمهور، مما يجعل الجمهور يحرص دومًا على مشاهدة المسلسل.

 

قصة المسلسل


وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

 

أبطال العمل


ومسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شيمون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغى، ومرام على، ونخبة من النجوم.

 

سبب الضجة

 

وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.

 

اتهامات باستنساخ المسلسل

 

واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.

 

وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.

 

قائمة بمواعيد عرض المسلسل

 

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4

العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.

الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbcالعراق

العرض في تمام الساعة 11 مساءًا.

الإعادة في تمام الساعة 4 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc 1

العرض في تمام الساعة 5 مساءًا.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 مساءًا
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الكلمات المفتاحية

لاميس الحديدي عروس بيروت ظافر عابدين

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