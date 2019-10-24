هشام حنفي: حازم إمام قال مش هاجي الأهلي مهما يحصل

قال نجم النادي الأهلي السابق هشام حنفي، إنه كان يحاول إقناع حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، للانتقال إلى المارد الأحمر أثناء فترة اللعب في الناشئين بنادي الصيد، وهو ما رفضه اللاعب بسبب حبه وعشقه للقلعة البيضاء، مازحا: "قالي انت مش عارف أبويا مين حمادة إمام انت بتتكلم في إيه".





وصرح "حنفي"، خلال استضافته بفضائية "تايم سبورتس"، أن مسؤولي الأهلي شاهدوا حازم إمام في إحدى المباريات الودية لنادي الصيد وقدم مباراة مميزة، متابعا: "اتكلموا معايا في النادي إن أقنعه ييجي النادي الأهلي معي، وبعتوا عرض رسمي لنادي الصيد للانتقال للفريق مثلما حدث معي بالضبط".





وتابع حنفي أنه تحدث مع حازم إمام أكثر من مرة محاولاً إقناعه بالانتقال معه إلى النادي الأهلي، مضيفا: "رد عليا قالي أبويا حمادة إمام، مش هاجي الأهلي مهما يحصل".





وأتم حنفي حديثه حول قائد الزمالك الأسبق، بعد ذلك انتقل إلى صفوف نادي الزمالك، وهو انتقل إلى النادي الأهلي، وتألق كلا اللاعبين مع قطبي الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه دخل النادي الأهلي عن طريق الاختبارات وليس عن طريق "واسطة" أو ما شابه.