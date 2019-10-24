باحث: "بي بي سي" تخدم أجندة سياسية تابعة للحكومة البريطانية



وأضاف "فاروق" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن "بي بي سي" تخدم أجندة سياسية تابعة للحكومة البريطانية.



وتابع الباحث ف شئون الجماعات الإسلامية، أن "بي بي سي" تتبنى وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك هجمة شرسة وكمية شحن كبيرة ضد الدولة المصيرة، مشددًا على أن الطريقة التي يتم بث الشائعات بها ممنهجة.



وشدد على أن بريطانا دولة استعمارية وتستخدم أدواتها لكي تحثث أهدافها، موضحا أن بريطانيا تستهدف الدولة المصرية منذ ثورة 1919 لأنها لم تحتمل تماسك الدولة وهذا أزعجها.

قال عمرو فاروق، الباحث ف شئون الجماعات الإسلامية، إن هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" لا تسير بمعايير مهنية عند عرض بعض في كل التقارير التي يتم بثها والتي تخص الدولة المصرية.