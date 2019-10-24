بعد نجاح "عفريتة هانم".. الكاتب محمد طعيمة يستعد لـ"ريحة الحبايب" (صورة)

أعلن الكاتب والروائي محمد طعيمة، توقيع عقد كتابه الجديد "ريحة الحبايب" مع دار الياسمين للنشر والتوزيع، وذلك بعد نجاح "عفريتة هانم"، وكان قد احتفل مؤخرا بقدوم طفلته "ليلي".



وكانت قد نظمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، حفل توقيع ومناقشة لكتاب "عفريتة هانم" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، بقاعة المؤتمرات الكبرى للمجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا منذ أكثر من عام، وناقش الكتاب الناقد الفني والكاتب الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.







ويستعرض الكتاب الواقع في ١٣٠ صفحة، تفاصيل حياة الفنانة الراحلة سامية جمال بداية من ولادتها في بني سويف وزواجها من متعهد الحفلات الأمريكي "شبرد كينج" والذي أشهر اسلامه في الأزهر الشريف حتى يتمكن من الزواج منها، قبل أن تسافر معه إلى أمريكا وتعيش معه قرابة العامين قبل الانفصال والعودة إلى مصر.







ويكشف الكتاب أسباب انفصال سامية عن زوجها وحقيقة استيلائه على أموالها التي عملت بها في مسارح وملاهي ١٥ ولاية أمريكية.







ويرصد المؤلف خلال فصول الكتاب الصادر عن دار "جزيرة الورد" كواليس زواج سامية من رشدي أباظة، وتفاصيل حياتهما سوياً، وأسباب الطلاق بعد زواج استمر قرابة ١٧ عاماً.







كما يلقي الكتاب الضوء على أهم الأعمال التي قدمتها سامية في السينما المصرية من خلال "فيلموغرافيا" يرصد مسيرتها الفنية بداية من ظهورها كومبارس صامت في فيلم "انتصار الشباب" عام ١٩٤١ مروراً بفترة نجوميتها وتربعها على عرض أفلام السينما المصرية وصولاً لآخر أعمالها "ساعة الصفر" الذي قدمته عام ١٩٧٢ ولم يحقق النجاح المطلوب واعتزلت السينما على أثره.

