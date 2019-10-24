Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد نجاح "عفريتة هانم".. الكاتب محمد طعيمة يستعد لـ"ريحة الحبايب" (صورة)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا احمد
Advertisements
أعلن الكاتب والروائي محمد طعيمة، توقيع عقد كتابه الجديد "ريحة الحبايب" مع دار الياسمين للنشر والتوزيع، وذلك بعد نجاح "عفريتة هانم"، وكان قد احتفل مؤخرا بقدوم طفلته "ليلي".

وكانت قد نظمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، حفل توقيع ومناقشة لكتاب "عفريتة هانم" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، بقاعة المؤتمرات الكبرى للمجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا منذ أكثر من عام، وناقش الكتاب الناقد الفني والكاتب الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

 

ويستعرض الكتاب الواقع في ١٣٠ صفحة، تفاصيل حياة الفنانة الراحلة سامية جمال بداية من ولادتها في بني سويف وزواجها من متعهد الحفلات الأمريكي "شبرد كينج" والذي أشهر اسلامه في الأزهر الشريف حتى يتمكن من الزواج منها، قبل أن تسافر معه إلى أمريكا وتعيش معه قرابة العامين قبل الانفصال والعودة إلى مصر.

 

ويكشف الكتاب أسباب انفصال سامية عن زوجها وحقيقة استيلائه على أموالها التي عملت بها في مسارح وملاهي ١٥ ولاية أمريكية.

 

ويرصد المؤلف خلال فصول الكتاب الصادر عن دار "جزيرة الورد" كواليس زواج سامية من رشدي أباظة، وتفاصيل حياتهما سوياً، وأسباب الطلاق بعد زواج استمر قرابة ١٧ عاماً.

 

كما يلقي الكتاب الضوء على أهم الأعمال التي قدمتها سامية في السينما المصرية من خلال "فيلموغرافيا" يرصد مسيرتها الفنية بداية من ظهورها كومبارس صامت في فيلم "انتصار الشباب" عام ١٩٤١ مروراً بفترة نجوميتها وتربعها على عرض أفلام السينما المصرية وصولاً لآخر أعمالها "ساعة الصفر" الذي قدمته عام ١٩٧٢ ولم يحقق النجاح المطلوب واعتزلت السينما على أثره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المؤخر

أخبار تهمك

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 6 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 10 ساعة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

كتاب ونقاد السينما تكرم قدري الحجار لدورة فى نجاح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية

اليوم.. تكريم رموز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

تجديد الثقة في الأمير أباظة رئيسًا لمهرجان الإسكندرية بدورته الـ35

رءوف توفيق رئيسا شرفيا لـ "الإسكندرية السينمائي"

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status