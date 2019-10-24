فيديو.. فلامنجو يسحق جريمو بخماسية ويضرب موعد مع ليفربليت في نهائي كأس الليبرتادوريس

حقق فريق فلامنجو البرازيلي فوزاً ساحقاً علي مواطنه جريمو بورتو بخماسية دون رد لحساب إياب نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.





ودون برونو هنريكي الهدف الاول لفلامينجو في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، فيما أضاف جابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، وعاد اللاعب نفسة ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.





وسجل بابلو ماري الهدف الرابع في الدقيقة 67، وإختتم روريجو كايو خماسية فلامنجو في الدقيقة 71 من عمر المواجهة .





وبهذا الفوز يكون مجموع اللقائين الذهاب والاياب 6 أهداف مقابل هدف واحيد، حيث إنتهت مباراة الذهاب بهدف في كل شبكة









وتأهل ريفربليت الأرجنتيني حامل اللقب إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية بفوزه 2-1 على حساب غريمه التقليدي ومواطنه بوكا جونيورز بمجموع المباراتين، ليضرب موعد مع نادي غريميو البرازيلي .