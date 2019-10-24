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رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:08 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
فتح الله رضوان
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شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حفل توزيع الميداليات والجوائز علي الفرق الفائزة في مختلف الانشطة الرياضية بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول وذلك علي ستاد الجامعة بصحاري.

وشارك في توزيع الجوائز كلا من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المنسق العام لاسبوع الجامعات الافريقية ولفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء وفود الجامعات المشاركة.


وأكد الدكتور احمد غلاب أن كافة الأنشطة الرياضية شهدت تنافسا قويا للغاية خاصة في نشاط كرة القدم والذي حصلت فيه جامعة الأزهر الشريف علي المركز الأول، بينما حصلت جامعة الاسكندرية علي كأس اللعب اللعب النظيف.


وأعرب عن تطلعه لان يكون أسبوع الجامعات الأفريقية بأسوان بمثابة النواة الأولي لأسابيع كثيرة تتبناها الجامعات الأفريقية والمصرية خلال السنوات المقبلة من اجل مد جسور التعارف والتعاون بين أبناء القارة السمراء.
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
رئيس جامعة أسوان يشهد توزيع الجوائز على الفرق الرياضية في أسبوع الجامعات الأفريقية
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