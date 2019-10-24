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لاعب باريس سان جيرمان يحرج ناصر الخليفي (صورة)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
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ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
محمد الصو
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وضع توماس مونيير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، في موقف محرج قبل بداية مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي، أمس، بدوري أبطال أوروبا.

وحاول الخليفي، مصافحة اللاعب قبل بداية المباراة، إلا أن مونيير، لم يمد له يده بدون قصد قبل أن يتدارك الأمر بعدها.

ونشر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​ناصر الخليفي​ في موقف حرج جدا قبل مباراة الفريق يوم أمس أمام كلوب بروج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

ونجح باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفوز على كلوب بروج البلجيكي، بخماسية دون رد، بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

وواصل سان جيرمان، تصدره للمجموعة الأولى رافعا رصيد إلى 9 نقاط دون أي فقدان نقاط من ثلاثة جولات، واضعا قدما في الدور المقبل، وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم جالاطاسراي نقطة وحيدة وهو نفس رصيد كلوب بروج البلجيكي في المركز الأخير.

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