موعد مباراة أرسنال وفيتوربا غيماريش اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي Arsenal







يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه اوناي إيمري مع فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الاوروبي.





موعد مباراة أرسنال ضد فيتوريا غيمارايش :-



وستقام المباراة بين فريق أرسنال الإنجليزي وفريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فيتوريا غيمارايش :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الأوروبي عبر قنواتها على قناة بين سبورتس الرياضية على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق أرسنال الإنجليزي وفريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





ويحتل فريق أرسنال صدارة تلك المجموعة برصيد 6 نقاط وذلك بعد الفوز في المباراتين بالجولة الأولى والثانية، بينما يحل فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.