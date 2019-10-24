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تردد قناة اون سبورت on sport

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
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قناة_ اون_ سبورت
قناة_ اون_ سبورت
الفجر الرياضي
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أصبحت قناة أون سبورت on sport واحدة من أهم القنوات الرياضية، في مصر والعالم العربي، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثتها في مجال الاعلام الرياضي المرئي، ونالت القناة إشادة واسعة من متابعي الكرة المصرية، وتنقل  قناة أون سبورت on sport مبارايات الدوري المصري وبطولة كأس مصر والأدوار التمهيدية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. 

تردد قناة اون سبورت on sport

وشهدت الفترة الأخيرة استضافة القناة لعدد من المبارايات والحصريات الكبرى، كان في مقدمتها استضافة مباراة ريال مدريد وبرشلونة  العام الموسم قبل الماضي، بالإضافة الى مشاهدة مبارايات تشيلسي في الدوري الإنجليزي ومبارايات نادي باوك اليوناني ، وتضم القناة العديد من البرامج الرياضية والتي تساعد على نقل أخبار الأندية المصرية والمنتخبات. 

تردد قناة اون سبورت on sport

تردد قناة اون سبورت 2 هو التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت بثها قبل عدة أشهر، وأهم ما يميز قناة اون سبولات أنها قناة مجانية مفتوحة تبث من القمر الأشهر عربيا وهو قمر نايل سات، كما أن القناة تبث محتواها بتقنية hd عالية الجودة، كما تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، لذلك فالقناة متاحة للجميع بدون أعباء مادية، تبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سا بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك.

تردد قناة أون سبوت ON Sport HD
ويتم تحميل  قناة أون اسبورت الرياضية بالخطوات التالية:-  
القناة أون سبورت ON Sport HD
التردد 10853
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
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الكلمات المفتاحية

قناة اون سبورت الرياضية قناة اون سبورت تردد قناة ON Sport الرياضية الدوري المصري

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