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تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد الصو
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عرض تركي أل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تحمل تكاليف علاج محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مجددا.

وكتب "أل الشيخ" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الخميس، "سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أقدم حاجه في علاجه في اي مكان في العالم انا جاهز".

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"محمود يسقط في مران الأهلي مصابا"

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية قبل بداية مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسقط محمود في مران الأهلي أمس الأربعاذ، وغادر المران وتوجه إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لإجراء أشعة للاطمئنان على إصابته في الركبة.

وأثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها محمد محمود لاعب الفريق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

"أشعة جديدة ومراسلة ألمانية للتأكد من الصليبي"

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد الأصابة بشكل نهائي.
كما قام مسؤولو النادي الأهلي، الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد محمود، إلى الطبيب المعالج في ألمانيا من أجل التأكد بالإصابة بقطع في الصليبي.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرا من قطع في الرباك الصليبي، تعرض له وعقب انتقاله لصفوف الأهلي، قادما من وادي دجلة، بالانتقالات الشتوية الماضية.

"هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود يزلزل تويتر"

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لدعم اللاعب الذي تعرض للإصابة من جديد بقطع في الرباط الصليبي قبل عودته للملاعب، أثناء استعداده للعودة للملاعب بعد أن غاب عن الفريق الأحمر لمدة عام كامل .

"العميد يتفاعل مع هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود"

وعبر العديد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي عن دعمهم للاعب محمد محمود بعد تجدد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم على اللاعب بعد الاستسلام وطالبه بالتماسك والعودة سريعا للملاعب كونه واحد من أبرز المواهب القادمة للكرة المصرية، مشدداً على أن الإصابة هى أسوأ ما يتعرض له اللاعب خلال مسيرته الكروية.

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الكلمات المفتاحية

مصر محمد محمود تركي آل الشيخ الرباط الصليبي الأهلي اصابة محمد محمود

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