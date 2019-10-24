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"احمي نفسك".. ننشر أرقام الهواتف للإبلاغ عن تجمعات المياه في القاهرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
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مياه الامطار
مياه الامطار
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دفعت محافظة القاهرة، بـ37 شفاطًا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الأتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية.

وخصصت المحافظة، عددا من أرقام التليفون للإبلاغ عن أى تجمعات للمياه، كالتالى:

أحياء المنطقة الشرقية:

حى مصر الجديدة ٢٦٣٨٤٢٤٢، حى غرب مدينة نصر ٢٣٨٦٦٢٥٢، حى شرق مدينة نصر ٢٣٨٦٦٢٤٤، حى عين شمس ٢٢٩٨٢٧٦٠، حى السلام أول ٢٢٨٠٦٣٠٤، حى السلام ثان ٢٦٥٧٠١٠١، حى النزهة ٢٦٢٢٢٣٣٤، حى المطرية ٢٢٥٠٨٦٢٤، حى المرج .٢٨٧٠٣٨١٥.

أحياء المنطقة الجنوبية:

البساتين ٢٧٠٤٠٠٩٠، التبين ٢٧١٥٠٠٨٠، الخليفة ٢٣٩٠٥١٠٩١٥، مايو ٢٥٥١٧٤٨٦، مصر القديمة، ٢٧٤١٤٨٣٧ طره ٢٧٠١٢٩٧٤، دار السلام ٢٥٢٧٢٣٥٠، حلوان ٢٧٠٧٤١١١، المقطم ٢٨٤٢٦٨٧٣، المعصرة ٢٧٠٩٣٥٢٧، المعادى ٢٣٥٨٠٩٤٣، السيدة زينب. ٢٣٩٠٣٩٠٣

أحياء المنطقة الغربية:

الأزبكية ٢٥٧٦٤٧٧٨، الموسكى ٢٥٩٢٢٠٩١، الوايلى ٢٦٨٢٢١٣١، باب الشعرية ٢٥٨٩٠٩٨٦، بولاق ٢٧٩٤٥٢٠٦، عابدين ٢٣٩٢٥٠٧٦، غرب القاهرة ٢٧٩٤٩١١٩، منشأة ناصر ٢٣٤١٨٧٨١، حى وسط. ٢٤٨٢٨٥٧٨.

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مياه الامطار سقوك الامطار حالة المطر المطر اليوم الطقس غدا

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