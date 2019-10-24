ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة في ميركاتو الشتاء

أشارت عدة تقارير صحفية اليوم، عن رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع مدافع برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت التقارير، إلى أن كلوب يطمح لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع أسماء قادرة على مساعدة الهولندي فيرجيل فان دايك، في الخط الخلفي خلال المواسم المقبلة.





وقالت صحيفة "دون بالون" إن كلوب وجه عينه صوب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، للحصول على خدماته بصفة رسمية الشتاء المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن يورجن، بدأ بالفعل في الضغط على إدارة ناديه من أجل التعاقد مع أومتيتي، خاصة بعد خروجه من حسابات الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، بالمرحلة الماضية.





وأضافت الصحيفة إلى أنه في حالة نجاح الريدز بالتعاقد مع صامويل أومتيتي، سيكلف خزينة النادي البريطاني مايقرب حوالي 50 إلى 60 مليون يورو لإتمامها.





واختتمت الصحيفة، إلى أن الفريق الكتالوني، قد يبدو متساهلا نوعا ما في رحيل مدافعه، ولكنه في نفس الوقت يهدف للربح المادي من وراء تلك الصفقة.





ويسعى الريدز، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة، أنه يرغب في الحفاظ على ماوصل إليه وبدأ في عودة الفريق للتتويجات الأوروبية وأصبح منافسا شرسا على حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي بالمواسم الماضية.





وكان كلوب قاد ليفربول، للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، والسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي، الموسم الماضي.



