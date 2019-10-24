Advertisements
Advertisements
Advertisements

بتكلفة 7 مليارات دولار.. تعرف على تفاصيل "مدينة الشمس" الروسية في مصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
نعيم يوسف
Advertisements
قال كريم العمدة، المحلل الاقتصادي، إن العلاقات بين روسيا ومصر قديمة متجددة، حيث كانت قوية في فترة الخمسينات والستينات وتم إعادة إحياؤها مرة أخرى، وكانت روسيا شريك أساسي في تدريب جنود الجيش المصري، والنهضة الصناعية التي حدثت في الستينات، ومنها مصانع الحديد والصلب في حلوان.

وأضاف "العمدة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أنه فيما بعد انخفض الاهتمام الروسي، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد إحياء العلاقات بين البلدين مرة أخرى، وتعتبر المدينة الصناعية الروسية أو "مدينة الشمس"، في مصر، تعتبر باكورة التعاون بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، وستكون مدينة صناعية كبيرة، وسيكون بها خدمات لوجستية ومصانع للغزل والنسيج والاتصالات وصناعات الأدوية.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن المدينة ستضم الصناعات الروسية المميزة وسيتم إنتج هذه السلع للسوق المحلي والتصدير، وهناك دول أخرى تسعى لعمل مدن صناعية في مصر مثل الصين، والهند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة الشمس روسيا افريقيا روسيا توك شو أخبار

أخبار تهمك

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 7 ساعات

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود كامل: العلاقات المصرية الروسية تعود إلى 1784 (فيديو)

بعد توقيع إتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بمصر.. "الخبراء": بداية لحلم كبير.. وهذا ما ننتظره من المشروع

قبل زيارة السيسي لموسكو.. تعرف على تاريخ العلاقات "المصرية - الروسية"

كل ما تريد معرفته عن أول مدينة صناعية في البحر الأحمر

20 شركة روسية تبدي اهتمامها بالمنطقة الصناعية شرقي بورسعيد

رخا حسن عن إنشاء روسيا منطقة صناعية بمحور قناة السويس: "لسه الموضوع ربط كلام"

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status