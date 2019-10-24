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أستاذ طرق: مؤشر التنافسية العالمية رفع مرتبة مصر مرتين خلال 5 سنوات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
نعيم يوسف
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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل في جامعة عين شمس، إن المشروع القومي للطرق عند البدء فيه كان الهدف منه دعم التنمية المستدامة، وهو أنجزته شركات وطنية مصرية، وبدون المشروع "مفيش مدن جديدة ومفيش المليون ونصف فدان".

وأضاف "مهدي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه لولا المشروع القومي للطرق سيكون هناك صعوبة للوصول إلى الشركات والمزارع البعيدة، مشيرا إلى أن الطرق تعتبر أصول والدولة أنفقت عليها الكثير والحفاظ عليها واجب.

وتابع أستاذ الطرق والنقل في جامعة عين شمس، أن المواطن يجب عليه الالتزام بتعليمات السير والحمولات للحفاظ على الطرق، كما أن الدولة لديها خطة لفحص هذه الاستثمارات للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، مشددا على أن مصر تقدمت للأفضل ومؤشر التنافسية العالمية رفع مرتبة مصر خلال الخمس سنوات الماضية مرتين متتاليتين.

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مصر توك شو المشروع القومي للطرق التنافسية العالمية استاذ طرق أخبار

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