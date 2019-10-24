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مرتضي منصور: أزمة جينيراسيون أتحلت بـ"الكوسة"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن وجود مؤامرة تحاك على القلعة البيضاء، من أجل اقصاء الفريق الكروي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأزمة الأولى في مباراة جينراسيون أتحلت بـالكوسة". 

وتابع منصور حديثه: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سيتواجد في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي وأشكر الأمن، الأتوبيسات ستخرج من الزمالك الساعة 3، هناك 100 أتوبيس".

وتطرق منصور للحديث عن أزمة الدوري وتأجيله: "الدولة هي التي انتصرت لا الأهلي ولا الزمالك حتى لا نضحك على الجمهور، الذي أنتصر هيبة الدولة، واذا كان محمود الخطيب بصحة جيدة لقابله الوزير في مقر الوزارة".

وواصل منصور: "الوزير قال للخطيب طلبنا من مرتضى أن يلعب مباراة المقاولون العرب فعليك ان تلعب مباراة الجونة، إذًا الأزمة بين الأهلي والدولة ونحن لسنا طرف".

وتابع منصور: "هدف الأهلي لم يتحقق هذا ليس عناد مع مرتضى ولكن بسبب العوامل الأمنية، ما زالت الأسباب قائمة التي كانت سبب في تأجيل المباراة".

وأنهي رئيس الزمالك حديثه موجهاً رسالة للجماهير: "عودة الجماهير في يد الجماهير أنفسهم وأقول لهم، اذا لم تتطهروا من عصابات الالتراس فلن تعود الجماهير، وإن كنت اتمنى عودة الالتراس في ثوبها القديم، مع بداية ظهورهم قدموا نماذج تشجع رائعة".

قائمة الزمالك لمواجهة جينراسيون 

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها غدا الخميس في إياب دور ال32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويخوض الفريق مباراة الغد بقائمة اضطرارية بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق سواء للإصابة أو عدم القيد في القائمة الافريقية من ناحية أخرى.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد عنتر - يوسف اوباما - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

وتضم قائمة الغيابات كل من إمام عاشور ومحمد أوناجم لعدم القيد الافريقي؛ ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة وكذلك بالنسبة لعمر السعيد.

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ميتشو مصر مرتضي منصور مباراة الزمالك وجينراسيون دوري ابطال افريقيا الدوري

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