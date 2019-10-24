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نداء شرارة تشارك جمهورها بأغنية للهضبة "فيديو"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:39 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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قامت الفنانة نداء شرارة، بغناء أغنية  للفنان الكبير عمرو دياب وهي تقف أمام المرآة " ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلقت شرارة على الفيديو قائلة: "معقول تنزل أغنية جديدة لعمرو دياب وما أغنيها الأغنية هاي عشششششق يا أخواتي البنات بعرف نفسكم حدا يهديكم اياها وانا كمان زيكم .

وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو بكل حب وعلقوا: " صوتك بيحلي أي أغنية يانداء " ، وعلق معجب آخر:" الأغنية قمر وانتي قمرين" ، وقال آخر: "انتي العشق والله""
 

نبذة عن حياتها

ولدت شرارة في عمان، وكانت عائلتها ذو دخل محدود، حصلت على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، وقبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها .

موهبتها في الغناء

كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.

آخر ألبومات شرارة 

يذكر أن آخر البوم لشرارة هو "بعدو عطرك" شهد نجاحًا كبيرًا وتضمن 12 أغنية وهم، بعدو عطرك، كلام في كلام، مدام معايا القمر، هب السعد، يا نور،يجرحني، أنا أردنية، أبن الشامة، أدور عليك، بتخون، سهرانة أنا، ضيعنا الحب.
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الكلمات المفتاحية

نداء شرارة الهضبة

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