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إسعاف البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلن مرفق الإسعاف في البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى ووضع خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بجميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا، حتى حدربة جنوبًا.

ومن جانبه قال الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع إجازات العاملين بالإسعاف، وتوزيع سيارات الإسعاف في أماكنها المخصصة، تحسبًا لحدوث أي حالات طارئة من سقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، لـ "لفجر" أنه تم رفع درجة الاستعداد طبقًا لتعليمات رئيس هيئة الإسعاف بضرورة توخي الحذر، والوقوف على جاهزية المعدات والسيارات لمجابهة أي أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 99 سيارة إسعاف للطوارئ.

وأوضح مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وزيادة عدد العاملين بالغرفة لتلقي البلاغات حتى يتم الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ في أقل وقت ممكن.

وتابع: أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف، موضحًا أن الخطة الموضوعة تتضمن وجود سيارة أزمات وكوارث مزودة بماسكات أكسجين وأدوية ومستلزمات طبية للتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر.

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، أمس الأربعاء، عن احتمالية سقوط الامطار اليوم الخميس على عددٍ من مدن المحافظة، وذلك طبقًا للإشارة الوارده من هيئة الأرصاد الجوية، وسط توقعات باستمرار هطول الامطار حتى يوم الجمعة القادمة.

وأشارت محافظة البحر الأحمر، إيماءا إلى الاشارة الوارده من غرفة عمليات المحافظة والهيئة العامة للارصاد الجوية، من المحتمل سقوط الامطار مابين خفيفة إلى متوسطة على مدن (مرس علم - شلاتين - حلايب) اعتبارا من اليوم.

وأوضحت المحافظة، أنها تهيب بالمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، عند سقوط الامطار والالتزام بتعليمات الأجهزة التنفيذية.

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