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رئيس "تعليم البرلمان": نتمنى رفع مستوى معيشة المعلمين في القانون الجديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن قانون التعليم وصل إلى المجلس وسوف يتم عرضه على اللجنة خلال الأيام المقبلة، ولكنهم مهتمون جدًا بعملية تطوير التعليم.

وأضاف "هاشم"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن التحول في مرحلة الثانوية العامة يحتاج إلى قانون، وعملية إعداد الإنسان يقرها البرلمان والقانون، والوزارة بادرت بإرسال وجهة نظرها في صورة قانون.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن القانون لم يعرض على اللجنة حتى الآن ولم تتم مناقشته، ولكنه يتمنى أن يتم رفع مستوى معيشة المعلمين، ويجب أن يكون سلوك التلاميذ يخضع للتقييم والدرجات.

وعن التعديلات التي طرحتها الحكومة على قانون مدينة زويل، قال "هاشم"، إن أي مؤسسة تعليمية في الدولة يجب أن تخضع لها، وكل ما في الأمر أنه سيتم وضع وزير التعليم العالي في مجلس أمناء المدينة، ولكن لا تدخل في الخطط البحثية ولا مناهج البحث العلمي، ولا موضوعات البحث.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم قانون التعليم توك شو البحث العلمي أخبار

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