أصبحوا أبطالا.. "والي" تكشف حالة "أطفال دار مكة" (فيديو)



وتابعت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الوزارة أنشأت "فرق التدخل السريع" ومعهم سيارات ويتلقون الشكاوى على "الواتساب" ويتحركون مباشرة دون أن يحصلوا على الإجراءات الروتينية للحصول على موافقات رتب أعلى، وهم لديهم أيضا صفة الضبطية القضائية.



وأضافت وزيرة التضامن، أنه في عام 2014 اشتهر مقطع فيديو شهير لـ"أطفال دار مكة"، وتم إغلاق الدار ووضع الأطفال في دار رعاية أخرى، وتم محاكمة الفاعل، وأخذ 3 سنوات سجن، والأطفال حاليا أصبحوا أبطال في الجودو وأبطال في الرياضية وحصلوا على أوسمة وبطولات وبعضا منهم يعيشون مع أسر بديلة.







قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة تقوم بإبلاغ النيابة عن أي دور رعاية أطفال يتم فيها الاعتداء على الأطفال، وتتابع القضية حتى يأخذ حكم، ويتم غلق الدار وسحب الأطفال ووضعهم في دار أخرى.