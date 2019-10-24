كارول سماحة تكشف عن مطالبها في تظاهرات لبنان

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها مع متطلبات المتظاهرين في لبنان، موضحة أنها ترى أن إسقاط الحكومة اللبنانية وحده لن يكفي، ولابد من حكومة عسكرية مؤقتة وصياغة دستور مدني".





وغردت "كارول" عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "أهلي وإخوتي اللبنانيين، إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل

نطالب بحكومة عسکرية مؤقته ) لثلاثةأشهر فقط( تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي،و صياغة دستور مدني لا طائفي، ثمإنتخاب شخصیات نزيهة وكفوءة منالاختصاص والخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي".





ولاقت تغريدة كارول ردود أفعال متباينة بين مؤيد لها، ورافض لمطلب الحكومة العسكرية حتى وإن كانت مؤقتة.





وتفاعل عدد من النجوم اللبنانين مع المظاهرات في لبنان، وطالبوا المتظاهرين بالثبات، وأعلنوا عن نزولهم الشارع للمشاركة وعدم الاكتفاء بالدعم عبر السوشيال ميديا، وكان أبرز هؤلاء الفنانين سعد رمضان، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، ومريام فارس.



وتتلخص طلبات المتظاهرين في تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ومحاكاة الفاسدين والمسئولين عن تراجع الأوضاع في البلد، وأطلق المتظاهرون شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وغزا هاشتاج "لبنان ينتفض" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتشهد الأوضاع في لبنان تصاعد كبير منذ الخميس الماضي، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.



وجذبت المظاهرات أنظار العالم إلى لبنان، بعدما اصطف شعبه معًا ولأول مرة بعيدًا عن اختلافتهم الطائفية والحزبية، معلين قيمة الوطن ومصلحته على كل شئ.

