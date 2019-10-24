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الطقس غدا.. هطول الامطار وتقلبات في الأحوال الجوية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:09 ص
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الطقس غدا
الطقس غدا
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يسود الطقس غدا، حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، حيث تتساقط الامطار ببعض المناطق والمحافظات، حيث أن الطقس غدا شديد البرودة، وهطول الامطار، وفقا لما أعلنت عنه الارصاد الجوية.

توقعات الارصاد الجوية عن الطقس غدا 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وسط توقعات بسقوط الامطار غدا.

اماكن هطول الامطار ضمن الطقس غدا

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ضمن الطقس غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 25
شبين الكوم 19 25
طنطا 19 24
دمنهور 19 23
الإسكندرية 19 22
بلطيم 19 22
مطروح 18 23
السلوم 19 24
سيوة 14 26
بورسعيد 19 26
دمياط 19 26
الزقازيق 20 26
الإسماعيلية 20 26
السويس 21 27
العريش 19 27
رفح 18 26
رأس سدر 17 27
نخل 12 24
نويبع 20 28
طابا 21 27
كاترين 09 23
الطور 17 29
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 22 31
مرسى علم 21 32
الفيوم 20 25
بنى سويف 20 26
المنيا 20 27
أسيوط 20 27
سوهاج 21 28
قنا 21 29
الأقصر 21 30
أسوان 22 31
أبوسمبل 23 30
الوادى الجديد 24 31
شلاتين 25 31
أبو رماد 26 30
حلايب 26 28
رأس حدربة 26 28

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