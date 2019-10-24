هكذا دعم أحمد حلمي ابنته "لي لي" في مشروعها الفني

واعتادت" لي لي" ألا تظهر كثيرا مع والديها " مني ذكي ، أحمد حلمي " وكان آخر ظهورها لها معاهم فى حفلة المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي اغسطس الماضي ، والحفل تضمن استعراضات عديدة للفنانة جينفير حيث ظهرت ب ٦ إطلالات مختلفة ومتنوعة على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير ، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور من بينهم الشقيقان مصطفي ، حسين فهمي والإعلامية بوسي شلبي وسهير شلبي وشيرين حمدي .





كما يذكر أيضاً أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآته" وهو من بطولة كلا من " أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم " ، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.



فيلم خيال مآته واجه الكثير من الإنتقادات منذ بداية عرضه وهو ما دفع أحمد حلمي للرد على هذه الإنتقادات وذلك من خلال لقائه فى برنامج The insider المذاع على فضائية دبي ، حيث قال "فى اشادات بدورى فى الفيلم وفى ناس أعجبت بمضمون الفيلم ولكن الناس مكنش عاجبهم إن الضحك فيه قليل ولكن هناك أشياء لا تخصني وده مش في ايدي ".



وتابع "والفيلم القادم هيكون الضحك فيه زيادة والعنوان الرئيسى له كوميدي لكن خيال ماتة لا يكن تصنيفه فى التصنيف الكوميدي 100% ولكن هو حالة وانا فخور بيها وهو من اهم الافلام اللي انا بعتز بيهم زي اكس لارج وعسل اسود واسف ع الازعاج ولكن اوعدكم الفيلم الجاي كوميدي جدا ".

حرص الفنان أحمد حلمي، على دعم ابنته الكبيرة "لي لي" حيث نشر صور من مجلة كتبت عن ابنته ومشروعها الذي أطلقته فى عمر ال١٦,جديراً بالذكر أن لي لي ورثت الفن وحبها للرسم عن والدها وبدأت منذ الصغر واستغلت موهبتها في مشروع خاص به وهو الرسم على الملابس والحقائب لتغيير شكلها، وقد فتحت حسابًا عبر "إنستجرام" لترويج أعمالها .