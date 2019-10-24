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عاجل.. وزيرة التضامن تتحدث عن زيادة في المعاشات "خبر سار"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
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غادة والي
غادة والي
نعيم يوسف
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علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، على العلاوات الخمس، وضمها للمعاشات، وقالت: "نحن في الوزارة ننفذ القانون فقط، والتمويل يأتي من وزارة المالية، ونحن لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات".

وتابعت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تنفذ أحكام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهل أحكامه، معربة عن "كل التقدير والاحترام" لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أن وزارة المالية التي تسدد الزيادات إذا كانت هناك زيادات مستحقة.

وشددت على أن القانون الجديد لا يؤمن على الأجر الأساسي وإنما الأجر الشامل، وبالتالي فإنه "الناس هتشوف زيادة في المعاشات تدريجيًا".

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