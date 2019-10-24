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نيشان عن دموع عسكري لبناني: حرقة قلب وطن (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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لاقت الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بكاء عساكر أمن أثناء خروج التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، تفاعل العديد من الفنانين والإعلاميين في لبنان.


وكان من بين المتأثرين بهذه الفيديوهات كل من: نانسي عجرم، وسعد رمضان، وماجي بوغصن، والإعلامي نيشان.

ونشر "نيشان" فيديوهين عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، وعلق: "هذه ليست دموع عسكري، هذه حرقة قلب وطن على وطن"، ودعم تغريدته بهاشتاجين لبنان ينتفض، ونحترم دموعك يا وطن.


وتشهد الأوضاع في لبنان تصاعد كبير منذ الخميس الماضي، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.


وتتلخص طلبات المتظاهرين في تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ومحاكاة الفاسدين والمسئولين عن تراجع الأوضاع في البلد، وأطلق المتظاهرون شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وغزا هاشتاج "لبنان ينتفض" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.


وجذبت المظاهرات أنظار العالم إلى لبنان، بعدما اصطف شعبه معًا ولأول مرة بعيدًا عن اختلافتهم الطائفية والحزبية، معلين قيمة الوطن ومصلحته على كل شئ.


وتفاعل عدد من النجوم اللبنانين مع الأحداث، وطالبوا المتظاهرين بالثبات، وأعلنوا عن نزولهم الشارع للمشاركة وعدم الاكتفاء بالدعم عبر السوشيال ميديا، وكان أبرز هؤلاء الفنانين سعد رمضان، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، ومريام فارس.

نيشان، مظاهرات لبنان، لبنلن ينتفض،
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