نوفمبر القادم.. أياكس ضد تشيلسي مواجهة تتجدد لحسم صدارة المجموعة الثامنة

عبر العديد من متابعي كرة القدم العالمية عن تفاؤلهم بالمستوى الذي يقدمه فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الجديد خاصة بعد مباراة أمس في دوري أبطال أوروبا والتي جمعت أياكس ضد تشيلسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .





مباراة أياكس ضد تشيلسي تشعل الصراع على صدارة المجموعة الثامنة

وحقق فريق تشيلسي الفوز على مستضيفه أياكس أمستردام بهدف نظيف ليحقق ثاني انتصاراته في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد مباراة مثيرة وسريعة في ملعب يوهان كرويف ، وأشتعلت المنافسة على صدارة المجموعة بين البلوز والعملاق الهولندي برصيد 6 نقاط لكلاً منهما، بينما حل فريق فالنسيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وجاء فريق ليل الفرنسي في المركز الأخير لترتيب المجموعة.





أياكس ضد تشيلسي مواجهة تجدد لحسم صدارة المجموعة

ومن المقرر أن تتجدد مواجهة أياكس ضد تشيلسي في الخامس من نوفمبر القادم في الجولة الرابعة من مبارايات دور المجموعات من المجموعة الثامنة على ملعب ستانفورد بيردج في لندن، ومن المنتظر أن تحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة بشكل كبير، وبأمل لامبارد في تكرار الفوز على العملاق الهولندي لضمان التأهل للدور التالي من البطولة.





وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، في يوليو الماضي عن تعاقده مع المدرب فرانك لامبارد لتدريب البلوز ، خلفاً للإيطالي مارويسيو ساري بسبب تدهور نتائج الفريق ورغبة ساري في فرصة آخرى وهو ما تحقق بالفعل بعد تدريبه ليوفنتوس الإيطالي





وتعاقد تشيلسي مع لاعبه السابق فرانك لامبارد بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من فريق ديربي كاونتي أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.











