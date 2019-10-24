Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
Advertisements
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بنجم الفريق إيدين هازارد وأكد عدم قلقه بعد أضاعته هدفَا سهلَا في مباراة جالاطا سراي في إطار منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤكدا على دعمه الكامل له من أجل التحسن في المستوى وتقديم أفضل مالديه.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية المتعلقة بإيدين هازارد بعد إضاعته لأحد الفرص السهله في المباراة:"الأمر لا يقلقني، إنه جيد وسوف يتحسن أكثر الفترة المقبلة".

وأضاف:"الشئ المهم هو أنه يجد الفرص ويصل لمرمى المنافسين وبالتأكيد أنه سيستغلها في الفترة القادمة".
وتابع : "أنا مسرور للفريق بأكمله لأنه كان هناك الكثير من الانتقادات للاعبين مؤخرًا، فملعب جالاطا سراي مهمة صعبة لأي فريق ولكننا أظهرنا شخصية جيدة".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"من المهم أن تفوز عندما تلعب كل ثلاثة أيام، لقد خلقنا المزيد من الفرص بعد بعض التحركات الجيدة حقًا، كنت أتمنى زيادة الأهداف والفوز بنتيجة أكبر لكن الأهم تحقق وهو الفوز والآداء القوي".

وعانى هازارد من الحياة في العاصمه الإسبانية مدريد منذ انضمامه للملكي الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني، حيث لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد بالقميص المدريدي ليتعرض اللاعب البلجيكي لانتقادات حادة عبر وسائل الإعلام.

وسجل إيدين هازارد مشاركته الأولى مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني في مباراة ليفانتي وهذا في الوقت الذي أكد فيه بعض مسئولي ريال مدريد بأن البلجيكي الدولي قد دخل في أخر مراحل البرنامج التأهيلي قبل أن يعود للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

وذكر صحفي يدعى ميلشور رويز في إذاعة كادينا كوبي بأن هازارد قد شارك بالفعل في بعض الحصص التدريبية مع الفريق الملكي في الأونة الأخيرة خاصة في ظل عدم إستدعاءه من قبل مدربه في منتخب بلجيكا لفترة التوقف الدولي وهو ما جعل ريال مدريد يرى أنه من الممكن بأن يكون هازاد متواجد في مباراة ليفانتي القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نحك اتلريال نجم الريال مستقبل زيدان كورة القدم ريال مدريد رونالدو اليوم المؤخر الترند

أخبار تهمك

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زيدان يختار بديل "هازارد" في ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يحسم كبري صفقاته وزيدان يضحي بنجمي الفريق من أجل هازارد

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين

6 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد

عاجل.. إصابة إيدين هازارد ومدة غياب صادمة لريال مدريد

"هازارد" يزف نبأ سارًا لجماهير ريال مدريد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status