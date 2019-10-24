زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بنجم الفريق إيدين هازارد وأكد عدم قلقه بعد أضاعته هدفَا سهلَا في مباراة جالاطا سراي في إطار منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤكدا على دعمه الكامل له من أجل التحسن في المستوى وتقديم أفضل مالديه.





وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية المتعلقة بإيدين هازارد بعد إضاعته لأحد الفرص السهله في المباراة:"الأمر لا يقلقني، إنه جيد وسوف يتحسن أكثر الفترة المقبلة".





وأضاف:"الشئ المهم هو أنه يجد الفرص ويصل لمرمى المنافسين وبالتأكيد أنه سيستغلها في الفترة القادمة".

وتابع : "أنا مسرور للفريق بأكمله لأنه كان هناك الكثير من الانتقادات للاعبين مؤخرًا، فملعب جالاطا سراي مهمة صعبة لأي فريق ولكننا أظهرنا شخصية جيدة".





واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"من المهم أن تفوز عندما تلعب كل ثلاثة أيام، لقد خلقنا المزيد من الفرص بعد بعض التحركات الجيدة حقًا، كنت أتمنى زيادة الأهداف والفوز بنتيجة أكبر لكن الأهم تحقق وهو الفوز والآداء القوي".





وعانى هازارد من الحياة في العاصمه الإسبانية مدريد منذ انضمامه للملكي الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني، حيث لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد بالقميص المدريدي ليتعرض اللاعب البلجيكي لانتقادات حادة عبر وسائل الإعلام.





وسجل إيدين هازارد مشاركته الأولى مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني في مباراة ليفانتي وهذا في الوقت الذي أكد فيه بعض مسئولي ريال مدريد بأن البلجيكي الدولي قد دخل في أخر مراحل البرنامج التأهيلي قبل أن يعود للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.





وذكر صحفي يدعى ميلشور رويز في إذاعة كادينا كوبي بأن هازارد قد شارك بالفعل في بعض الحصص التدريبية مع الفريق الملكي في الأونة الأخيرة خاصة في ظل عدم إستدعاءه من قبل مدربه في منتخب بلجيكا لفترة التوقف الدولي وهو ما جعل ريال مدريد يرى أنه من الممكن بأن يكون هازاد متواجد في مباراة ليفانتي القادمة.



