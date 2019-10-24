أقارب وجيران عماد البحيري: "خاين للوطن.. الله يلعنه" (فيديو)



وأضاف مواطن آخر، أن عماد البحيري"ميستحقش يعيش في مصر.. طالما أنكر خيرها ميستحقش يعيش فيها. البطاقة بتاعتك مكتوب فيها انك مصري احترم ده".



وشن مواطن آخر هجوما شديدًا عليه وقال: "أقوله الله يلعنك لأنك مش مصري.. لأن مصر دي روحك هي اللي صانتك وولادك وأولاد ولاك هيعيشوا فيها"، بينما أكد مواطن أخر: "لو مات مش هنمشي في جنازته وهنقول الله يلعنه".

وقال أحد جيرانه إنهم غير راضين عما يعمله "البحيري" وحتى لو البلد بها بعض الأمور الناقصة فإنه لا هو ولا محمد ناصر، يستطيعون بيع البلد، والشعب لن يتركهم يفعلون ذلك أنه أصبح واعيا، مشددًا على أن ما يحدث "خيانة" للبلد.