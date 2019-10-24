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بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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.فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
.فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
شيماء عطية
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شهد اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثانية، العديد من الفاعليات الفنية ما بين عروض مسرحية، وورش فنية، وندوات ثقافية.

وجاءت الفاعليات على النحو التالي، ندوة حول "المسرح الجامعي السعودي الواقع وآفاق المستقبل" في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الكاتب فهد رده الحارثي، والفنان خالد الحربي، والكاتبة حليمة مظفر، والمخرج عبدلله عقيل، تحت إدارة سامي الزهراني.

كما تواصلت فاعليات ورشة صناعة العرائس للمدربة والفنانة الأردنية بثينة في مركز الهناجر للفنون في دار الاوبرا المصرية، وورشة التأليف لدكتور ساميه حبيي، في سينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وورشة صناعة العرض المسرحي للمدرب چورچ من البرازيل، في المركز الثقافي بميدان التحرير التابع للجامعة الأمريكية، وورشة السينوغوافيا للمدرب والفنان المغربي أمين بودريقة في المركز البريطاني، وورشة صناعة العرائس للمدربة والفنانة الأردنية بثينة في مركز الهناجر للفنون في دار الاوبرا المصرية.

واستقبلت قاعة صلاح جاهين مسرحية "ألوان الطيف" من سلطنة عمان، وقدم فريق مسرح هندسة جامعة القاهرة عرض "الراكبون إلى البحر" على مسرح الفلكي، واختتمت العروض ب"أوراق منسية" من المملكة العربية السعودية، على مسرح الهناجر.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو أول مهرجان دولي للمسرح الجامعي في مصر، يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، وأُقيمت الدورة الأولى في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتحمل الدورة الثانية من الملتقى اسم الفنان محمود عبدالعزيز، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المهرجان، وتكرم كل من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، وسامح حسين، والسعودي خالد الحربي، وفهد، كما ستقام ندوة جماهيرية بعنوان نجم الجامعة في مسرح الهناجر للحديث مع المكرمين بالدورة.
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
بالصور..فاعليات اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
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