نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي تحفظ في سرية تامة على عرض من أستون فيلا الإنجليزي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء.





وكشف مصدر مقرب من محمد الشناوي عن وجود رغبة قوية من إدارة أستون فيلا لضم الحارس الدولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن رفض الأهلي رحيله.





وأكد المصدر وجود متابعة قوية من جانب الفريق الإنجليزي لمستوى حارس مرمى الأهلي بشكل مستمر من أجل تقديم عرض في المرحلة المقبلة للحصول على خدماته.





وتألق محمد الشناوي مع منتخب مصر بشكل رائع فى كأس العالم بروسيا 2018 كما حافظ على مستواه الفني فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر هذا العام.





وترددت في الفترة الأخيرة أنباء تشير إلى مفاوضات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد المصدر المقرب من محمد الشناوي، إن الحارس تلقى عرض من إحدى شركات التسويق الإنجليزية المعروفة بأنه تم عرضه على إدارة مانشستر يونايتد التي تبحث عن التعاقد مع حارس دولي مميز، ونال اللاعب إشادة الإدارة وصانعي القرار للعملاق الإنجليزي.





وأكدت إدارة مانشستر يونايتد أنه سيكون هناك متابعة دقيقة للحارس محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة مبارياته مع الأهلي والمنتخب الوطني بشكل دوري.





وأضاف المصدر: "إدارة مانشستر يونايتد سترسل مندوب فني لمشاهدة محمد الشناوي على أرض الواقع من خلال بعض مباريات الأهلي المقبلة في الدوري أو البطولة الإفريقية من أجل حسم الموقف النهائي".



