ميسي يطالب برشلونة بضم نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي كلف إنتر ميلان 24 مليون يورو لضمه من راسينج في صيف 2018 أصبح قريبًا من تجديد عقده مع النيراتزوري.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي إنتر ميلان تحركوا سريعًا لتحصين اللاعب المتواجد على رادار كلا من برشلونة وريال مدريد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو سيتحول من 110 ملايين إلى 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي قائد البرسا هو من طالب إدارة ناديه بالتحرك لضم زميله مارتينيز في منتخب الأرجنتين.





وعلق الأرجنتيني لوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا نجم إنتر ميلان مطلع الشهر الجاري على اهتمام برشلونة ورغبته في التعاقد معه في الصيف المقبل.





وكشفت شبكة سكاي سبورتس بأن النجم الشاب أكد ولائه لإنتر ميلان ليغلق الباب في وجه برشلونة ويرفض الرحيل له في الصيف المقبل، وأكد لوتارو أنه يمكنه أن اللعب بجانب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في المنتخب الأرجنتيني.





وأشاد لاوتارو بمواطنه ليونيل ميسي مؤكدا صعوبة هزيمة برشلونة في تواجد قائد البرسا على أرضية الملعب.

وقال لاوتارو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية : "أفكر فقط في إنتر ميلان، أريد تحقيق العديد من الأهداف مع النادي".





وعن إمكانية اللعب بجوار زميله الأرجنتيني ميسي، اختتم لوتارو تصريحاته قائلاً : "ألعب مع ميسي في برشلونة؟ يمكنني أن أفعل ذلك عندما أمثل الأرجنتين. أما فيما يتعلق بكرة القدم فأنا أفكر فقط في إنتر ميلان".



