طارق يحي للاعبي الزمالك: دوسوا على جينيراسيون

تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الفريق الأبيض اليوم الخميس، أمام نظيره السنغالي جينيراسيون فوت، مشددًا على ضرورة بذل اللاعبين قصارى جهدهم بالمباراة.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، اليوم الخميس، على ستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.





وصرح يحيى، عبر فضائية الحدث اليوم، إنه سعيد للغاية بإعادة المباراة من جديد، ليظهر الزمالك في الملعب قدرته على قهر الفريق السنغالي في الملعب.





وواصل طارق يحي، أن فريق جينيراسيون، خصمه في مباراة اليوم، تسبب في الكثير من المتاعب لفريق الزمالك خلال الأيام الماضية، مصدرًا العديد من الأزمات للنادي بسبب موقفه من المباراة التي تم إعادتها.





وأكمل مدرب الزمالك السابق: "بقول للاعيبة الزمالك عايزكوا تلعبوا بروح كبيرة أمام الفريق دة، وتدوسوا على لاعبيتهم بلغة الكرة، مش عايز لاعيب يقف أو يتعب، المباراة دي ليها خصوصية كبيرة جدًا".





وأردف يحي: "الزمالك راح برج العرب والحكام والمراقبين ورغم ذلك تخلفوا عن الذهاب للمباراة، عشان كدة لاعيبة الزمالك لازم ترد اعتبار النادي بعد الموقف دة".





وأنهي: "مشكلتنا أبدًا مش مع السنغال وشعبها، وإنما مع فريق كرة قدم تسبب لمشكلات لنادينا، عشان كدة هي مباراة مختلفة عن أي مباراة تانية".





قائمة الزمالك لمواجهة جينراسيون



