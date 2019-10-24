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طارق يحي للاعبي الزمالك: دوسوا على جينيراسيون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
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طارق يحي
طارق يحي
السيد علي
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تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الفريق الأبيض اليوم الخميس، أمام نظيره السنغالي جينيراسيون فوت، مشددًا على ضرورة بذل اللاعبين قصارى جهدهم بالمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، اليوم الخميس، على ستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وصرح يحيى، عبر فضائية الحدث اليوم، إنه سعيد للغاية بإعادة المباراة من جديد، ليظهر الزمالك في الملعب قدرته على قهر الفريق السنغالي في الملعب.

وواصل طارق يحي، أن فريق جينيراسيون، خصمه في مباراة اليوم، تسبب في الكثير من المتاعب لفريق الزمالك خلال الأيام الماضية، مصدرًا العديد من الأزمات للنادي بسبب موقفه من المباراة التي تم إعادتها.

وأكمل مدرب الزمالك السابق: "بقول للاعيبة الزمالك عايزكوا تلعبوا بروح كبيرة أمام الفريق دة، وتدوسوا على لاعبيتهم بلغة الكرة، مش عايز لاعيب يقف أو يتعب، المباراة دي ليها خصوصية كبيرة جدًا".

وأردف يحي: "الزمالك راح برج العرب والحكام والمراقبين ورغم ذلك تخلفوا عن الذهاب للمباراة، عشان كدة لاعيبة الزمالك لازم ترد اعتبار النادي بعد الموقف دة".

وأنهي: "مشكلتنا أبدًا مش مع السنغال وشعبها، وإنما مع فريق كرة قدم تسبب لمشكلات لنادينا، عشان كدة هي مباراة مختلفة عن أي مباراة تانية".

قائمة الزمالك لمواجهة جينراسيون 

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها غدا الخميس في إياب دور ال32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويخوض الفريق مباراة الغد بقائمة اضطرارية بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق سواء للإصابة أو عدم القيد في القائمة الافريقية من ناحية أخرى.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد عنتر - يوسف اوباما - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

وتضم قائمة الغيابات كل من إمام عاشور ومحمد أوناجم لعدم القيد الافريقي؛ ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة وكذلك بالنسبة لعمر السعيد.

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