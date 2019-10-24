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روتانا تطلق أغنية" الغرام عياني "لـ"جميلة البدوي"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت النجمة المغربية جميلة البدوى، أغنية جديدة تحمل اسم"الغرام عياني" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" على قناة" روتانا "، وهي من كلمات وألحان مهدى مزين .

ويعد هذا اول تعاقد بين "بدوي " وشركة روتانا .

كلمات الاغنية 

" شوفي حالىي يا ليام، حبيبىي مشاعري وبقيت غارقة فمحاني، ولا سامحة لو ياليام الحب عمانى يا، خطانى من بالو معقلش عليا، نسانى فى ثانية المحبه اللى بيناتنا صداقات فعنيا، مبقاش نيه مكوانى يا، نارى معقلش عليا والمحبة اللى بيناتنا صداقات فعنيا، واحيانى يا بابا واللى نبغيه ينسانى، واحيانى يا بابا واللى نبغيه ينسانى، ويش اللى بينا بلانى شحال سلوف عليك الناس أو قالو شنو اخبار وبقيت، واش نخبى ونقول لباس ولا تقول رانى فنارو، خطانى فى نالو معقلش عليا ".

وتخطت الاغنيه 20 الف مشاهده فى أقل من ساعتين، الأغنية نالت إعجاب الجماهير وعلق عليها أحد المعجبين : "جميلة حبيبتى دائما بجديدها ومتألقة واصلى فانزك من العراق "، "رائعه وجميله دائما الاغانى المغربيه توووب "،"اغنيه جميله جدا شكرا يا جميلة المغرب " .

اطلقت "بدوى" أول البوم غنائي لها بعنوان بنت حديدية من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز الذي حقق نجاح واسع في كل من الشرق الأوسط وعلى مستوى الخليج والمغرب العربي .

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها انضمامها لجموعة MBC، ببرنامج ساعة سعيدة على MBC5 مع عبدالفتاح الجريني.
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