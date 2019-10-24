جماهير الكرة المصرية يدشنون هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود

تلقى محمد محمود لاعب النادي الأهلي، دعم من جماهير القلعة الحمراء بشكل خاص وجكاهير الكرة في مصر بشكل عام وذلك بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وظهر "هاشتاج" على موقع " تويتر" #الاهلاويه_سند_محمد_محمود .





هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود يزلزل تويتر

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لدعم اللاعب الذي تعرض للإصابة من جديد بقطع في الرباط الصليبي قبل عودته للملاعب، أثناء استعداده للعودة للملاعب بعد أن غاب عن الفريق الأحمر لمدة عاك كامل .





العميد يتفاعل مع "هاشتاج" #الاهلاويه_سند_محمد_محمود

وعبر العديد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي عن دعمهم للاعب محمد محمود بعد تجدد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم على اللاعب بعد الاستسلام وطالبه بالتماسك والعودة سريعا للملاعب كونه واحد من أبرز المواهب القادمة للكرة المصرية، مشدداً على أن الإصابة هى أسوأ ما يتعرض له اللاعب خلال مسيرته الكروية.





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