Advertisements
Advertisements
Advertisements

جماهير الكرة المصرية يدشنون هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
محمد_محمود_لاعب_الأهلي
محمد_محمود_لاعب_الأهلي
علي شحاتة
Advertisements
تلقى محمد محمود لاعب النادي الأهلي، دعم من جماهير القلعة الحمراء بشكل خاص وجكاهير الكرة في مصر بشكل عام وذلك بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وظهر "هاشتاج" على موقع " تويتر" #الاهلاويه_سند_محمد_محمود .

هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود يزلزل تويتر
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لدعم اللاعب الذي تعرض للإصابة من جديد بقطع في الرباط الصليبي قبل عودته للملاعب، أثناء استعداده للعودة للملاعب بعد أن غاب عن الفريق الأحمر لمدة عاك كامل .

العميد يتفاعل مع "هاشتاج" #الاهلاويه_سند_محمد_محمود
وعبر العديد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي عن دعمهم للاعب محمد محمود بعد تجدد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم على اللاعب بعد الاستسلام وطالبه بالتماسك والعودة سريعا للملاعب كونه واحد من أبرز المواهب القادمة للكرة المصرية، مشدداً على أن الإصابة هى أسوأ ما يتعرض له اللاعب خلال مسيرته الكروية.

محمد محمود يغيب عن الأهلي 9 أشهر
وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي ، أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج إلى إجراء جراحة، مشددًا على أن غيابه سيستمر 9 شهور،وذلك بعد أن قام أحد مسئولي النادي بالتواصل مع الطبيب الألماني وعرضوا عليه الأشعة وقام بالرد فورًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد محمود رباط صليبي الاهلي الاهلاوية سند محمد محمود أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أخبار تهمك

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ ساعة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 5 ساعات

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة حسين لطفي مع الأهلي

أول تعليق من حسين الشحات على إصابة محمد محمود بالصليبي

بعد "الصليبي".. سعر دقيقة محمد محمود في موسمه الأول مع الأهلي؟

4 نجوم ضربتهم لعنة "الصليبي" من البدايات على طريقة محمد محمود

الأهلي يخاطب السفارة المصرية بألمانيا لإنهاء تأشيرة محمد محمود

نجم جديد من دجلة على رادار الأهلي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status