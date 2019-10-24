كندة علوش تختبر جمهورها بصورة من ١٠ سنوات





تقتل صافى في اليوم التالي ويتحول السؤال الأهم في التحقيق إلى..من قتل صافى سليم ؟ وتتوالى الأحداث حيث يدور الشك حول عدد من الشخصيات التي لديها الدافع لقتل صافى..يعمل حسن على حل القضية بمساعدة الضباط المعاونين له والصحفية "داليا غنيم" (تنشأ بينهما قصة حب) ويستمر حسن في بحثه المستمر إلى أن يكتشف القاتل في خلال ثلاثين حلقة من الجدية والكوميديا والرومانسية والتشويق، كندة علوش، عمرو يوسف، أهل كايرو، رانيا يوسف، خالد الصاوي.

اختبرت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر، من خلال صورة قديمة لها.وتوجهت "كندة" للجمهور بسؤال: "حدا بيقدر يقلي قديش صرلا هالصورة؟"، وتوالت تعليقات الجمهور الذي أكد أغلبه أنها تعود لأيام مسلسل "أهل كايرو".وأكدت "كندة" جوابهم، حيث كتبت: "صرلا تقريبا ١٠ سنين، يعني ما قالوا كتار من أيام أهل كايرو".يذكر أن مسلسل "أهل كايرو" كان من أوائل الأعمال الفنية التي تعرف من خلال الجمهور المصري على كندة علوش."أهل كايرو" بُث لأول مرة في رمضان ٢٠١٠، من تأليف بلال فضل، وإخراج محمد علي، ولعب بطولته الفنان خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وزكي فطين عبدالوهاب، وأحمد وفيق، وكندة علوش.دارت أحداث المسلسل حول تحقيق بوليسي قام به رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة "حسن محفوظ"، بدأت المهمة الموكلة إليه بالبحث عن المتسبب في ترويع الحاضرين وإفساد زفاف الممثلة ونجمة المجتمع صاحبة الماضي الحافل بالفضائح "صافي سليم" والتي تحضره شخصيات مجتمعية مهمة علي مختلف المستويات عن طريق نشر معلومة بوجود قنبلة في القاعة ولكن.